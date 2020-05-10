Новые граффити и изолировавшийся в хрущевке Скала: что туляки обсуждают в соцсетях

Дарить повод для улыбки можно и нужно всегда, только так мы сможем поддержать друг друга и помочь пережить любые сложности.

Ко Дню Победы в Туле многие жители присоединились к акции «Окно Победы», украсив к празднику окна своих квартир и офисов. Уличные художники тоже решили внести свою лепту и расписали распределительные шкафы у многоквартирного дома на перекрёстке ул. 9 мая и ул.Оружейной.

Сегодня новые граффити стали поводом для обсуждения в соцсетях. Туляки неоднозначно отнеслись к такому творческому порыву. Некоторые одобрительно хвалили авторов и говорили им спасибо, другие же решили, что цветочкам на объектах повышенной опасности не место.

Алексей Н.:

«На шкафах, на которых должна быть надпись «не влезай, убьёт!», и череп с костями, рисуют цветочки и завлекающие надписи. Главное, чтобы потом дети не решили проверить, что там за дверцей».

А вот c балкона дома №80А на проспекте Ленина на прохожих смотрит Дуэйн Джонсон, известный также под псевдонимом Скала. Фото прислал в группу в Myslo в Вконтакте подписчик.

Если не вглядываться, то кажется что Скала изолировался на период пандемии в тульской хрущевке и радуется своему выбору.