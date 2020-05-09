На улице есть люди: Уровень самоизоляции 9 мая в Туле – 3,2

Это не хорошо и не плохо. По данным Яндекса это среднее значение.

«Яндекс» продолжает мониторить ситуацию с самоизоляцией жителей российских городов. Вот данные на середину дня 9 мая.

Примерно те же цифры показали жители соседних в Тульской областью регионов.

Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.

Чем выше значение индекса, тем лучше: