На улице есть люди: Уровень самоизоляции 9 мая в Туле – 3,2
Это не хорошо и не плохо. По данным Яндекса это среднее значение.
«Яндекс» продолжает мониторить ситуацию с самоизоляцией жителей российских городов. Вот данные на середину дня 9 мая.
Примерно те же цифры показали жители соседних в Тульской областью регионов.
Напомним, «Яндекс» начал оценивать уровень самоизоляции жителей городов. Чтобы оценить, как много людей сидит дома, был рассчитан специальный индекс. Для этого сравниваются уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Чем выше значение индекса, тем лучше горожане соблюдают самоизоляцию. Полную картину самоизоляции можно увидеть здесь.
Чем выше значение индекса, тем лучше:
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