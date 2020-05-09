Почему в районах Тульской области закрыли отделения судебной экспертизы?

Читатели жалуются, что им приходится возить тела умерших родственников в тульский морг. А экспертам — ездить в междугородние командировки.

В редакцию Myslo пожаловались жители Венева: их отделение судебной экспертизы и морг временно не работают из-за коронавируса. Пришлось везти тело родственника в Тулу.

Оказалось, отделения для приема трупов закрыты в Плавске, Кимовске, Киреевске, Веневе, Алексине и Богородицке. Прием живых лиц для экспертизы также не ведется. Работники закрытых отделений отправлены в «нерабочие дни» и либо находятся дома, либо завершают начатые дела на рабочих местах. Но, как выяснилось, не только. Если возникает напряженная ситуация в работающих отделениях других городов, специалисты едут туда в командировку.

Myslo пообщался с одним из работников районной экспертизы на условиях анонимности. И вот что он рассказал.

«24 марта руководство Тульского Бюро СМЭ выпустило приказ о временном закрытии некоторых отделений в Тульской области. Приказ был создан во исполнение поручения заместителя губернатора. Приказ изменил маршрутизацию трупов и живых лиц для экспертизы.

Некоторые отделения СМЭ в Тульской области закрыли, их сотрудники должны были уйти на самоизоляцию. Трупы и живые лица на экспертизу направляются в другие подразделения СМЭ, ближайшие или в Тулу. Зачем это сделано — не понятно.

Вот, к примеру, труп нужно перевезти в другой город для экспертизы. Например, из Ясногорска в Тулу. Впоследствии родственникам нужно забрать тело после всех манипуляций. Мало того, что это увеличивает для них транспортные расходы, это увеличивает количество контактов, что в нашей ситуации может сыграть роковую роль.

Кроме того, сотрудники отделения, которое вроде бы закрыто, привлекается для выполнения работы в других экспертизах — едут на помощь к своим коллегам из работающих отделений.

Из Киреевска, Ясногорска едут в Тулу работать, из Плавска — в Щекино. Идет перемещение сотрудников по области. Все перемещения — на общественном транспорте. Едут целой бригадой: эксперт, санитар, лаборант. После вскрытия ждут результата, пока неизвестен диагноз — едут обратно. Они контактируют со множеством людей. Гораздо проще и безопаснее было бы сделать вскрытие в условиях безопасности на своем рабочем месте, ограничить контакты и перемещения.

Плюс большое количество гражданского населения, та же экспертиза живых лиц — люди едут за экспертизой в другие города. Или для вскрытия — родственники везут, потом забирают — лишние контакты и перемещения, причем необоснованные.

Зачем? Разве это не нарушение? По-моему, как раз когда началась эпидемия коронавируса, всем работникам здравоохранения приказано было сократить командировки, чтобы лишний раз вирус не распространять. А тут все наоборот.

Причины такого положения дел мне неизвестны, обсуждать я их не решусь. Но знаю, что эксперты недовольны этим и не видят обоснований этой маршрутизации.

Чем меньше контактов, тем благоприятнее эпидемиологическая обстановка. Разве нет?»

Myslo обратился за разъяснениями в региональный минздрав. Сегодня пришел официальный ответ:

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции в план работы территориально удаленных структурных подразделений ГУЗ ТО „Бюро судебно-медицинской экспертиза“ были внесены изменения. В частности, работа территориального подразделения в Веневе обеспечивалась минимальной численностью сотрудников, прием трупов был временно прекращен. Тела направлялись на исследование в межрайонное отделение в Туле, сотрудникам предоставлялся спецтранспорт. Подразделение в Ясногорске на прием трупов не закрывалось.

С 12 мая все подразделения Бюро возобновят работу в штатном режиме.

Также сообщаем, что согласно ФЗ РФ „О погребении и похоронном деле“ перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий) включена в гарантированный перечень услуг по погребению».