В Тульской области 90 новых случаев заражения COVID-19

За весь период число заболевших составило 1620 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в столичном регионе, 11 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

45 жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2805 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.