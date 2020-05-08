новости
новости
Регистрация
В Тульской области 90 новых случаев заражения COVID-19

В Тульской области 90 новых случаев заражения COVID-19

За весь период число заболевших составило 1620 человек.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Кимовского, Новомосковского, Плавского, Суворовского, Тепло-Огаревского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 18 человек работают в столичном регионе, 11 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

45 жителей Тулы, Донского, Новомосковска, Алексинского, Веневского, Кимовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 10 699 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 48,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 98 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2805 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 187 859 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1723 летальных исхода, выздоровели 26 608 человек.

 

Сюжет: Коронавирус
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая
Жизнь Тулы и области
Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: актуальная карта на 8 мая
сегодня, в 12:10, 4 1838 0
В тульской больнице скончалась женщина с подозрением на коронавирус
Жизнь Тулы и области
В тульской больнице скончалась женщина с подозрением на коронавирус
сегодня, в 10:42, 15 3470 1
Надеваем, носим и утилизируем: как правильно пользоваться медицинским масками
Мир
Надеваем, носим и утилизируем: как правильно пользоваться медицинским масками
сегодня, в 08:13, 75 3727 0
Минздрав: коронавирус в России будет активно распространяться до июня
Мир
Минздрав: коронавирус в России будет активно распространяться до июня
вчера, в 23:35, 63 5954 -9
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:28 +2
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусапандемия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

8 мая туляки смогут задать вопрос кардиологу-аритмологу в прямом эфире
8 мая туляки смогут задать вопрос кардиологу-аритмологу в прямом эфире
Как подать заявление на выплаты для многодетных семей
Как подать заявление на выплаты для многодетных семей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.