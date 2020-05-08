Фото: pixabay.com.
8 мая туляки смогут задать вопрос кардиологу-аритмологу в прямом эфире
Прямое включение пройдет 8 мая в 12.00 на официальной страничке минздрава «ВКонтакте».
8 мая в официальном аккаунте минздрава в соцсети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».
На вопросы жителей региона ответит Елена Николаевна Мельникова, главный внештатный кардиолог-аритмолог министерства здравоохранения Тульской области.
Елена Николаевна расскажет:
- о профилактике заболеваний сердца и сосудов,
- о новых методах и технологиях лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
- о медицинском наблюдении и лечении пожилых людей во время режима самоизоляции.
Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется 8 мая в 12.00 в аккаунте минздрава. Заходите по ссылке.
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