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8 мая туляки смогут задать вопрос кардиологу-аритмологу в прямом эфире
Фото: pixabay.com.

8 мая туляки смогут задать вопрос кардиологу-аритмологу в прямом эфире

Прямое включение пройдет 8 мая в 12.00 на официальной страничке минздрава «ВКонтакте».

8 мая в официальном аккаунте минздрава в соцсети «ВКонтакте» состоится очередной прямой эфир из цикла «Отвечают врачи».

На вопросы жителей региона ответит Елена Николаевна Мельникова, главный внештатный кардиолог-аритмолог министерства здравоохранения Тульской области.

Елена Николаевна расскажет:

  • о профилактике заболеваний сердца и сосудов,
  • о новых методах и технологиях лечения сердечно-сосудистых заболеваний,
  • о медицинском наблюдении и лечении пожилых людей во время режима самоизоляции.

Свои вопросы можно задать во время прямой трансляции, которая начнется 8 мая в 12.00 в аккаунте минздрава. Заходите по ссылке.

 

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Автор: Валерия Дьячкова
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