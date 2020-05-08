Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Как подать заявление на выплаты для многодетных семей
Публикуем инструкцию.
С 7 мая заявление на ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка можно подать с помощью портала gosuslugi71.ru .
- выплата положена, если в семье есть 3-й и последующий ребенок;
- выплата назначается на ребенка до достижения им трех лет;
- заявителем может быть тот родитель, с вместе с которым ребенок постоянно зарегистрирован в Тульской области;
- среднедушевой доход семьи не превышает трехкратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в области.
Чтобы получить услугу, необходимо:
- иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации),
- зайти на сайт «Госуслуг»,
- выбрать услугу «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на третьего (и последующего) ребенка в Тульской области»
- нажать на кнопку «Получить услугу»,
- заполнить форму заявления, указав в ней необходимые сведения и прикрепить сканы документов.
После отмены режима повышенной готовности, введенным в связи с распространением коронавируса, заявителю необходимо будет предоставить оригиналы документов в отдел социальной защиты населения по месту жительства.
Какие выплаты положены многодетным семьям, читайте здесь.
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