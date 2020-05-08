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Как подать заявление на выплаты для многодетных семей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как подать заявление на выплаты для многодетных семей

Публикуем инструкцию.

С 7 мая заявление на ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка можно подать с помощью портала gosuslugi71.ru .

  • выплата положена, если в семье есть 3-й и последующий ребенок;
  • выплата назначается на ребенка до достижения им трех лет;
  • заявителем может быть тот родитель, с вместе с которым ребенок постоянно зарегистрирован в Тульской области;
  • среднедушевой доход семьи не превышает трехкратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в области.

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации),
  • зайти на сайт «Госуслуг»,
  • выбрать услугу «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на третьего (и последующего) ребенка в Тульской области»
  • нажать на кнопку «Получить услугу»,
  • заполнить форму заявления, указав в ней необходимые сведения и прикрепить сканы документов.

После отмены режима повышенной готовности, введенным в связи с распространением коронавируса, заявителю необходимо будет предоставить оригиналы документов в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Какие выплаты положены многодетным семьям, читайте здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:13 0
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