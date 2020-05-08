Как подать заявление на выплаты для многодетных семей

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

С 7 мая заявление на ежемесячную выплату на третьего и последующего ребенка можно подать с помощью портала gosuslugi71.ru .

выплата положена, если в семье есть 3-й и последующий ребенок;

выплата назначается на ребенка до достижения им трех лет;

заявителем может быть тот родитель, с вместе с которым ребенок постоянно зарегистрирован в Тульской области;

среднедушевой доход семьи не превышает трехкратный размер величины прожиточного минимума на душу населения в области.

Чтобы получить услугу, необходимо:

иметь подтвержденную учетную запись в ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации),

зайти на сайт «Госуслуг»,

выбрать услугу «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты на третьего (и последующего) ребенка в Тульской области»

нажать на кнопку «Получить услугу»,

заполнить форму заявления, указав в ней необходимые сведения и прикрепить сканы документов.

После отмены режима повышенной готовности, введенным в связи с распространением коронавируса, заявителю необходимо будет предоставить оригиналы документов в отдел социальной защиты населения по месту жительства.

Какие выплаты положены многодетным семьям, читайте здесь.