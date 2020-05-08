Фото из архива Myslo
8 мая в Туле не будут ограничивать движение транспорта
Об этом информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы.
Ранее Myslo сообщал, что 8 и 9 мая в Туле ограничат движение транспорта из-за торжественных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы. В городской администрации уточнили, что ограничения будут действовать только 9 мая.
В этот день будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:
- с 00.00 до 10.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
- с 8.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
Ограничено движение всех видов транспортных средств:
- с 6.00 до 10.00 на площади Победы, включая территории, прилегающие к площади;
- с 15.00 до 23.00 на съездах на набережную реки Упы от ул. Пролетарской (нечетная сторона), на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста (нечетная сторона) и со стороны ТРЦ «Макси».
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