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Пожилые туляки не могут дозвониться до волонтеров

Пожилые туляки не могут дозвониться до волонтеров

По их словам, телефон горячей линии долгое время не отвечает.

В редакцию Myslo обратилась Ангелина Васильевна Лаврентьева из Щекино. Женщине 71 год, живет одна. Прочитав в «Слободе» о горячей линии Центра по координации системы долговременного ухода для одиноких пенсионеров 65+, решила попросить помощи у волонтеров. Женщина соблюдает самоизоляцию, но запасы продуктов и лекарств кончаются. Только вот дозвониться по тел 8-800-200-52-26 она не смогла.

– Может быть, есть другие телефоны? — спрашивает Ангелина Васильевна.

И такие обращение не единичны.

– Дозвониться по этому номеру невозможно, неделю просто музыка часами играет, а потом сброс. Обращение на горячую линию губернатора не помогло. Сказали: «Это не наш сервис, нас не касается», — написал в блоге в «Народном журналисте» пользователь Sergo33.

За комментарием Myslo обратился в министерство соцзащиты Тульской области. В пресс-службе ведомства пояснили, что долгое ожидание ответа связано с большим количеством обращений, поступающих на горячую линию Центра. Необходимо просто ждать ответа оператора. Другого номера телефона нет.

В министерстве соцзащиты также рассказали, что на горячую линию поступает много звонков от граждан, которые хотят уточнить, положена ли им продуктовая посылка от губернатора. Чтобы не перегружать линию, по этому вопросу можно обратиться в Центр социального обслуживания по месту жительства.

 

Кстати, телефон Ангелины Васильевны мы переслали волонтерам «Единой России». Им можно позвонить по тел. 8-920-274-78-07.

Также можно обратиться на горячую линию ОНФ по тел. 8-800-200-34-11. Позвонив по этому номеру, можно оставить заявку на покупку лекарств и продуктов для маломобильных или пожилых граждан.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 18:15 +2
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