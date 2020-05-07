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Главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков покинул свой пост

Главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков покинул свой пост

Врио начальника регионального УФССП России назначена Екатерина Неменущая.

По информации Myslo, руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков покинул свой пост. Мы обратились за комментариями в пресс-службу ведомства.

Нам сообщили, что Евгений Киреенков зачислен в штат органов принудительного исполнения и продолжит службу в другом регионе. С 1 мая временно исполняющей обязанности руководителя УФССП России по Тульской области – главного судебного пристава Тульской области назначена Екатерина Неменущая. Ей присвоено звание капитана внутренней службы.

справка myslo

Екатерина Сергеевна Неменущая родилась 26 ноября 1981 года в Туле. В 2007 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации (Тульский филиал) по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в 2002 году в должности судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области.

В 2014 году Екатерина Неменущая была назначена на должность заместителя руководителя УФССП России по Тульской области. Награждена почетной грамотой ФССП России, почетной грамотой и благодарственным письмом Губернатора Тульской области, почетной грамотой правительства Тульской области.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:31 0
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