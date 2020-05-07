По информации Myslo, руководитель УФССП России по Тульской области – главный судебный пристав Тульской области Евгений Киреенков покинул свой пост. Мы обратились за комментариями в пресс-службу ведомства.

Нам сообщили, что Евгений Киреенков зачислен в штат органов принудительного исполнения и продолжит службу в другом регионе. С 1 мая временно исполняющей обязанности руководителя УФССП России по Тульской области – главного судебного пристава Тульской области назначена Екатерина Неменущая. Ей присвоено звание капитана внутренней службы.

справка myslo

Екатерина Сергеевна Неменущая родилась 26 ноября 1981 года в Туле. В 2007 году окончила Российскую правовую академию Министерства юстиции Российской Федерации (Тульский филиал) по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность начала в 2002 году в должности судебного пристава-исполнителя Межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области.

В 2014 году Екатерина Неменущая была назначена на должность заместителя руководителя УФССП России по Тульской области. Награждена почетной грамотой ФССП России, почетной грамотой и благодарственным письмом Губернатора Тульской области, почетной грамотой правительства Тульской области.