Средний размер взятки в Тульской области — 65 тысяч рублей

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Сумма полученных должностными лицами взяток по выявленным в текущем году фактам составила более 2 млн рублей.

По данным прокуратуры региона, в 1 квартале этого года в Тульской области сохранилась тенденция к увеличению числа выявленных преступлений коррупционной направленности.

За этот период правоохранительными органами возбуждено 126 уголовных дел по коррупционным преступлениям (прирост 53,7%), в том числе 4 по материалам прокурорских проверок. Зарегистрировано 102 связанных со взяточничеством преступления.

«Сумма полученных должностными лицами взяток по выявленным в текущем году фактам составила 2 203 тыс. руб., средний размер взятки — 65 тыс. руб. В 1 квартале 2020 года судами Тульской области с постановлением обвинительного приговора рассмотрено 16 уголовных дел, осуждены 19 лиц», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В числе осужденных: три должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления; шесть руководителей и иных должностных лиц предприятий и учреждений; три должностных лица правоохранительных органов, из них два сотрудника органов внутренних дел и один сотрудник ФССП.

Реальное лишение свободы назначено семерым фигурантам, а одиннадцати назначены штрафы.

Дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью назначено 6 лицам, трем в виде штрафа, двум — в виде лишения звания.