За сутки в Тульской области 85 подтвержденных случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Таким образом за всё время 1530 жителей региона заразились коронавирусной инфекцией.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Из них 14 человек работают в столичном регионе, еще 14 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

За сутки 31 житель Тулы, Алексина, Новомосковска, Киреевска, Узловой и п. Теплое Тепло-Огаревского района выздоровел от COVID-19.

За последние сутки в России выявлен 11 231 новый случай коронавируса в 84 регионах. Из них 48,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 2476 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 177 160 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1625 летальных исходов, выздоровели 23 803 человека.