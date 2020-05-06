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Манеж стадиона «Арсенал» переоборудуют под госпиталь для пациентов с COVID-19

Манеж стадиона «Арсенал» переоборудуют под госпиталь для пациентов с COVID-19

Помещение будет рассчитано на 208 коек, строительные работы уже ведутся.

На заседании оперативного штаба по недопущению распространения инфекции обсудили вопрос расширения коечного фонда для пациентов c COVID-19. На данный момент в Тульской области имеется 1269 коек. 

Под инфекционные госпитали перепрофилируются корпуса Алексинской и Ефремовской районных больниц, а также Тульской областной психиатрической больницы. Ввести их в эксплуатацию планируется до 20 мая. 

Ещё 208 коек будут установлены в манеже Центрального стадиона «Арсенал». Помещение предоставлено владельцем на безвозмездное основе, работы по переоборудованию уже ведутся. К концу мая в Тульской области будет 2003 койки для пациентов с коронавирусом.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщили, что на территории стадиона планируется открыть обсерватор, однако эта информация была опровергнута.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:04 +3
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