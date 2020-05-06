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В Тульской области 283 медика заразились коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 283 медика заразились коронавирусом

Такие цифры были озвучены на заседании оперативного штаба.

По состоянию на 6 мая в Тульской области зафиксировано 1445 случаев коронавируса, 1014 человек, контактировавших с заболевшими, находятся на карантине. Зафиксировано 283 случая заражения медработников.

В регионе сформирован необходимый запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции, прорабатываются альтернативные варианты по борьбе с вирусом.

Темп прироста числа заболевших составляет 5-6%. Федеральный Минздрав считает пессимистичным прогноз с темпом прироста в 10%. Проведено 35 000 тестов на COVID-19.

На стационарном лечении находятся 886 пациентов, у 502 из них подтвержден коронавирус. 88 человек в тяжелом состоянии, 24 подключены к аппаратам ИВЛ.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:16 −3
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