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Супругов из Москвы оштрафовали за несообщение о въезде в Тульскую область

Супругов из Москвы оштрафовали за несообщение о въезде в Тульскую область

Муж с женой приехали в гости к родственникам и не проинформировали об этом правительство региона.

Суворовский районный суд рассмотрел административные дела по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации» в отношении двух жителей столицы.

Установлено, что 19 апреля супружеская пара приехала из Москвы в гости к родственникам в одну из деревень Суворовского района. О своем прибытии в Тульскую область и месте постоянного пребывания они должны были немедленно сообщить по телефону горячей линии 8 (800) 200-71-02 либо заполнить форму на сайте. Однако супруги этого не сделали. 

На судебном заседании москвичи вину свою признали и пояснили, что не знали о действующих ограничениях и необходимости информирования о своём прибытии в Тульскую область. Каждому назначен штраф в 3000 рублей.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:47 +2
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Место
Тульская областьСуворовский район

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