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Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая

Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая

На данный момент в регионе зафиксировано 1445 случаев заражения COVID-19.

На сегодняшний день во всех районах Тульской области зарегистрирована новая коронавирусная инфекция. Напомним, первые три случая в регионе были зафиксированы 19 марта — у трех туляков, вернувшихся из Италии.

Отметим, что за весь период в Тульской области выздоровели 185 человек, умерли — 9.

Сюжет: Коронавирус
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