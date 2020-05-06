Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая

На сегодняшний день во всех районах Тульской области зарегистрирована новая коронавирусная инфекция. Напомним, первые три случая в регионе были зафиксированы 19 марта — у трех туляков, вернувшихся из Италии.

Отметим, что за весь период в Тульской области выздоровели 185 человек, умерли — 9.