Инфографика Myslo: динамика распространения коронавируса в Тульской области на 6 мая
На данный момент в регионе зафиксировано 1445 случаев заражения COVID-19.
На сегодняшний день во всех районах Тульской области зарегистрирована новая коронавирусная инфекция. Напомним, первые три случая в регионе были зафиксированы 19 марта — у трех туляков, вернувшихся из Италии.
Отметим, что за весь период в Тульской области выздоровели 185 человек, умерли — 9.
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