Когда в Туле завершат отопительный сезон?

Соответствующее постановление подписал глава администрации города Дмитрий Миляев.

Напомним, завершение отопительного сезона связано с погодными условиями – отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8°С в течение пяти дней. Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается исходя из этих параметров каждой администрацией муниципалитета отдельно.