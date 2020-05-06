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Когда в Туле завершат отопительный сезон?

Когда в Туле завершат отопительный сезон?

По сообщению администрации Тулы, батареи выключат 7 мая.

Соответствующее постановление подписал глава администрации города  Дмитрий Миляев.
 
Напомним, завершение отопительного сезона связано с погодными условиями – отопление отключают, когда среднесуточная температура воздуха не опускается ниже +8°С в течение пяти дней. Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается исходя из этих параметров каждой администрацией муниципалитета отдельно.
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:35 +3
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