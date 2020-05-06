Алексей Дюмин о снятии ограничений по коронавирусу: «Должен быть предусмотрен дифференцированный подход»

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов РФ по реализации мер поддержки граждан и экономики в условиях эпидемии коронавируса, а также рекомендациям по постепенной отмене ограничительных мер. В режиме видеоконференции в совещании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Президент напомнил о двух пакетах мер, которые вводились Правительством РФ. Это прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; выплата максимального пособия по безработице для тех, кто столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют свои коллективы; отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что разработан проект методических рекомендаций, в котором определены показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Обращаясь к главам регионов, Владимир Путин подчеркнул, что, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая.

После видеоконференции с президентом губернатор Алексей Дюмин провел совещание со своими заместителями, министрами и представителями силовых структур региона. Глава региона подчеркнул, что в Тульской области действует весь комплекс мер поддержки экономики и социальной сферы. По словам губернатора, дополнительные выплаты наши медики начали получать со дня первого выявленного случая заражения.

Получают выплаты и семьи с детьми до 3 лет. Более 14500 таких семей уже получили по 5000 рублей.Организована простая и понятная система подачи заявлений на эту выплату.

С июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет. Ожидается, что её получат более 7 тысяч человек. Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила главе региона, как организована работа по подготовке к выплате данной меры поддержки.

Алексей Дюмин подчеркнул, что после 1 марта более полутора тысяч жителей Тульской области потеряли работу и в соответствии с федеральным законодательством им назначен максимальный размер пособия. Выплаты уже начались.

«Сейчас нам важно поддержать граждан, потерявших работу. При этом в дальнейшем должны быть отработаны варианты их трудоустройства, а при необходимости нужно организовать переобучение», - сказал Алексей Дюмин.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин доложил Губернатору о том, как в регионе организована работа по предоставлению бизнесу финансовой помощи.

Глава ФНС России доложил о почти 30-процентном спаде налоговых доходов в стране по итогам апреля. Министр финансов Александр Климов сообщил, что в Тульской области в два раза снизился налог на прибыль, налог на доходы физических лиц остался на уровне прошлого года. Уровень собираемости налогов составляет на данный момент 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Алексей Дюмин поручил экономическому блоку подготовить предложения по корректировке и дополнению мер поддержки в регионе с учетом востребованности механизмов и изменения экономической ситуации и конъюнктуры в различных отраслях. А своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву – держать эту работу на контроле.

Правительству области губернатор поручил с учетом рекомендаций Роспотребнадзора завершить разработку регионального плана выхода на системную работу экономики региона.

– Важно учитывать динамику в каждом конкретном муниципалитете. Должен быть предусмотрен дифференцированный подход к снятию ограничений, – подытожил Алексей Дюмин.