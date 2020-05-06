новости
новости
Регистрация
Алексей Дюмин о снятии ограничений по коронавирусу: «Должен быть предусмотрен дифференцированный подход»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин о снятии ограничений по коронавирусу: «Должен быть предусмотрен дифференцированный подход»

По итогам совещания под председательством Владимира Путина губернатор Тульской области дал ряд поручений профильным министерствам.

Президент России Владимир Путин провел совещание с руководителями субъектов РФ по реализации мер поддержки граждан и экономики в условиях эпидемии коронавируса, а также рекомендациям по постепенной отмене ограничительных мер. В режиме видеоконференции в совещании принял участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Президент напомнил о двух пакетах мер, которые вводились Правительством РФ. Это прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; выплата максимального пособия по безработице для тех, кто столкнулся с временной потерей работы; государственные субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют свои коллективы; отсрочки по налоговым, кредитным, арендным платежам.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что разработан проект методических рекомендаций, в котором определены показатели для поэтапного снятия ограничительных мероприятий. Обращаясь к главам регионов, Владимир Путин подчеркнул, что, опираясь на эти рекомендации, необходимо за ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая.

После видеоконференции с президентом губернатор Алексей Дюмин провел совещание со своими заместителями, министрами и представителями силовых структур региона. Глава региона подчеркнул, что в Тульской области действует весь комплекс мер поддержки экономики и социальной сферы. По словам губернатора, дополнительные выплаты наши медики начали получать со дня первого выявленного случая заражения.

Получают выплаты и семьи с детьми до 3 лет. Более 14500 таких семей уже получили по 5000 рублей.Организована простая и понятная система подачи заявлений на эту выплату.

С июня начнутся выплаты на детей от 3 до 7 лет. Ожидается, что её получат более 7 тысяч человек. Заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова доложила главе региона, как организована работа по подготовке к выплате данной меры поддержки. 

Алексей Дюмин подчеркнул, что после 1 марта более полутора тысяч жителей Тульской области потеряли работу и в соответствии с федеральным законодательством им назначен максимальный размер пособия. Выплаты уже начались.

«Сейчас нам важно поддержать граждан, потерявших работу. При этом в дальнейшем должны быть отработаны варианты их трудоустройства, а при необходимости нужно организовать переобучение», - сказал Алексей Дюмин.

Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин доложил Губернатору о том, как в регионе организована работа по предоставлению бизнесу финансовой помощи.

Глава ФНС России доложил о почти 30-процентном спаде налоговых доходов в стране по итогам апреля. Министр финансов Александр Климов сообщил, что в Тульской области в два раза снизился налог на прибыль, налог на доходы физических лиц остался на уровне прошлого года. Уровень собираемости налогов составляет на данный момент 75% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Алексей Дюмин поручил экономическому блоку подготовить предложения по корректировке и дополнению мер поддержки в регионе с учетом востребованности механизмов и изменения экономической ситуации и конъюнктуры в различных отраслях. А своему первому заместителю Вячеславу Федорищеву – держать эту работу на контроле.

Правительству области губернатор поручил с учетом рекомендаций Роспотребнадзора завершить разработку регионального плана выхода на системную работу экономики региона.

– Важно учитывать динамику в каждом конкретном муниципалитете. Должен быть предусмотрен дифференцированный подход к снятию ограничений, – подытожил Алексей Дюмин.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 21:00 −19
Другие статьи по темам
Событие
правительство Тульской областисовещание под председательством Владимира Путинасовещание в правительствеснятие карантинных мер
Люди
Владимир ПутинАлексей Дюмин
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тулякам расскажут, как сделать дома антисептик и многоразовую маску
Тулякам расскажут, как сделать дома антисептик и многоразовую маску
Киреевское отделение МРЭО 7 мая возобновит работу
Киреевское отделение МРЭО 7 мая возобновит работу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.