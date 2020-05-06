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Тулякам расскажут, как сделать дома антисептик и многоразовую маску

Тулякам расскажут, как сделать дома антисептик и многоразовую маску

Самые активные участники тематического флешмоба получат подарки от организаторов.

Экологическое движение «ЭКА» запустило флешмоб «Дома тоже зелено!» на портале ecowiki.ru. Все желающие смогут поучаствовать в интересных «экоактивностях» и ознакомиться со статьями, которые помогут скрасить выходные и преобразить своё личное пространство.

Тульское отделение «ЭКА» приглашает присоединиться к флешмобу всех желающих – от детей до взрослых, имеющих доступ в Интернет и располагающих временем на изучение полезных материалов и совершение простых созидательных действий.

Присоединившись к флешмобу «Дома тоже зелено!», туляки узнают:

  • как самим сделать антисептик, где взять или как сделать многоразовую маску, как поддерживать физическую форму,
  • как провести время выходных с пользой для себя и семьи,
  • как поддержать квартиру и дом в чистоте и порядке (обустройство места для удалённой работы, сокращение количество мусора),
  • как сэкономить деньги и ресурсы (оптимизировать энергопотребление холодильника и расход воды),
  • как помочь природе, не выходя из дома и многое другое.

Участники флешмоба могут действовать двумя способами:

  1. простой: поделиться в своих аккаунтах в социальных сетях понравившимися статьями, размещёнными на странице флешмоба, снабдив такие посты хештегами: #доматожезелено #эковики,
  2. продвинутый: совершить любое действие, предложенное в статьях, и написать об этом пост на своей странице в социальных сетях, снабдив такие посты хештегами: #доматожезелено #эковики.

Организаторы тульского флэшмоба подготовили несколько тематических подарков для активных участников. Чтобы выиграть эконаборы, необходимо разместить посты с описанием выполнения одного или нескольких действий в социальных сетях с хэштегами: #доматожезелено и #доматожезеленотула.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 +2
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