Тулякам расскажут, как сделать дома антисептик и многоразовую маску

Экологическое движение «ЭКА» запустило флешмоб «Дома тоже зелено!» на портале ecowiki.ru. Все желающие смогут поучаствовать в интересных «экоактивностях» и ознакомиться со статьями, которые помогут скрасить выходные и преобразить своё личное пространство.

Тульское отделение «ЭКА» приглашает присоединиться к флешмобу всех желающих – от детей до взрослых, имеющих доступ в Интернет и располагающих временем на изучение полезных материалов и совершение простых созидательных действий.

Присоединившись к флешмобу «Дома тоже зелено!», туляки узнают:

как самим сделать антисептик, где взять или как сделать многоразовую маску, как поддерживать физическую форму,

как провести время выходных с пользой для себя и семьи,

как поддержать квартиру и дом в чистоте и порядке (обустройство места для удалённой работы, сокращение количество мусора),

как сэкономить деньги и ресурсы (оптимизировать энергопотребление холодильника и расход воды),

как помочь природе, не выходя из дома и многое другое.

Участники флешмоба могут действовать двумя способами:

простой: поделиться в своих аккаунтах в социальных сетях понравившимися статьями, размещёнными на странице флешмоба, снабдив такие посты хештегами: #доматожезелено #эковики, продвинутый: совершить любое действие, предложенное в статьях, и написать об этом пост на своей странице в социальных сетях, снабдив такие посты хештегами: #доматожезелено #эковики.

Организаторы тульского флэшмоба подготовили несколько тематических подарков для активных участников. Чтобы выиграть эконаборы, необходимо разместить посты с описанием выполнения одного или нескольких действий в социальных сетях с хэштегами: #доматожезелено и #доматожезеленотула.