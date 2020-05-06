Киреевское отделение МРЭО 7 мая возобновит работу

С 7 мая отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, расположенное в Киреевске, будет работать в штатном режиме. Напомним, с 21 апреля оно было закрыто по техническим причинам. Также туляки могут обратиться в другие филиалы подразделения:

Отделение № 1 (192 км трассы М-2 «Крым»): 8(4872)32-44-12,

Отделение № 7 (Донской): 8(48746)5-39-15,

Отделение № 8 (Ефремов): 8(48741)6-17-54,

Отделение № 9 (Киреевск): 8(48754)6-09-26,

Отделение № 10 (Новомосковск): 8(48762)6-71-41, 26-79-70,

Отделение № 11 (Суворов): 8(48763)2-60-03,

Отделение № 12 (Щекино): 8(48751)6-08-92.