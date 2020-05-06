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Киреевское отделение МРЭО 7 мая возобновит работу

Киреевское отделение МРЭО 7 мая возобновит работу

Ранее предоставление услуг в подразделении было приостановлено по техническим причинам.

С 7 мая отделение № 9 МРЭО ГИБДД УМВД России по Тульской области, расположенное в Киреевске, будет работать в штатном режиме. Напомним, с 21 апреля оно было закрыто по техническим причинам. Также туляки могут обратиться в другие филиалы подразделения:

  • Отделение № 1 (192 км трассы М-2 «Крым»): 8(4872)32-44-12,
  • Отделение № 7 (Донской): 8(48746)5-39-15,
  • Отделение № 8 (Ефремов): 8(48741)6-17-54,
  • Отделение № 9 (Киреевск): 8(48754)6-09-26,
  • Отделение № 10 (Новомосковск): 8(48762)6-71-41, 26-79-70,
  • Отделение № 11 (Суворов): 8(48763)2-60-03,
  • Отделение № 12 (Щекино): 8(48751)6-08-92.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:40 0
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