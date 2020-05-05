новости
новости
Регистрация
В Туле предприниматели с улицы Фрунзе креативят с самовывозом: репортаж

В Туле предприниматели с улицы Фрунзе креативят с самовывозом: репортаж

Привычная торговля сейчас запрещена, но бизнесу нужно как-то выживать.

В редакцию Myslo обратился туляк, который сообщил, что на улице Фрунзе возле строительных торговых центров предприниматели устроили забастовку: «Наверное, отчаялись, стоят с табличками, чего-то требуют».

Myslo поехал на место событий. Оказалось, никакого митинга нет. Продавцы действительно стоят с табличками, но на них не лозунги, а… номера телефонов и категории товаров. Что бы это значило?

Оказалось, предприниматели таким образом организовали удаленную торговлю своей продукцией. Внутрь торгового центра покупатели сейчас войти не могут, поэтому делают заказы по телефону. А продавцы встречают их и, чтобы не перепутать заказы, стоят с табличками, примерно как в аэропорту.

Сергей, руководитель ТЦ «Наш дом», рассказывает:

– Арендаторы, чтобы поддержать свое материальное состояние, покупать хлеб и молоко своим детям и пожилым родственникам, выкручиваются из ситуации. Торговля, кроме удаленной, сейчас запрещена, мы не нарушаем запретов. На входе в комплекс сидит администратор, никого не пускает внутрь. Покупатели забирают товар самовывозом. И чтобы человек не искал свой заказ, его встречают с табличками.

Продавцов регулярно проверяет полиция: приезжает наряд, смотрят обстановку. Видят, что в ТЦ потушен свет, сидит администратор, у него маски, антисептик. Наряд не находит нарушений и уезжает. По мнению продавцов и арендодателя, жалобы на них могут поступать и от конкурентов.

Сюжет: Бизнес, живи!
Предпринимателям предоставят льготу по договорам аренды имущества государственной казны
Жизнь Тулы и области
Предпринимателям предоставят льготу по договорам аренды имущества государственной казны
вчера, в 08:58, 9 3403 -1
Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору
Жизнь Тулы и области
Тульские предприниматели собрали подписи под обращением к губернатору
1 мая, в 16:48, 303 13662 3
Вебинары центра «Мой бизнес»: Спикеры с федеральных сцен у вас дома
Обзоры / Инструкция
Вебинары центра «Мой бизнес»: Спикеры с федеральных сцен у вас дома
30 апреля, в 15:21, 0 1551 0
Руководители тульских ТЦ: «Обнулять аренду мы не будем, мы такой роскоши позволить себе не можем»
Жизнь Тулы и области
Руководители тульских ТЦ: «Обнулять аренду мы не будем, мы такой роскоши позволить себе не можем»
30 апреля, в 15:00, 166 12829 -15
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Авторы: Юлия Королева, Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 13:30 +21
Другие статьи по темам
Событие
предпринимателисамовывозкреативаэропорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине на заводе «Тяжпромарматура» произошел пожар
В Алексине на заводе «Тяжпромарматура» произошел пожар
На Тульскую область вновь надвигается грозовой фронт
На Тульскую область вновь надвигается грозовой фронт
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.