В Туле предприниматели с улицы Фрунзе креативят с самовывозом: репортаж

В редакцию Myslo обратился туляк, который сообщил, что на улице Фрунзе возле строительных торговых центров предприниматели устроили забастовку: «Наверное, отчаялись, стоят с табличками, чего-то требуют».

Myslo поехал на место событий. Оказалось, никакого митинга нет. Продавцы действительно стоят с табличками, но на них не лозунги, а… номера телефонов и категории товаров. Что бы это значило?

Оказалось, предприниматели таким образом организовали удаленную торговлю своей продукцией. Внутрь торгового центра покупатели сейчас войти не могут, поэтому делают заказы по телефону. А продавцы встречают их и, чтобы не перепутать заказы, стоят с табличками, примерно как в аэропорту.

Сергей, руководитель ТЦ «Наш дом», рассказывает:

– Арендаторы, чтобы поддержать свое материальное состояние, покупать хлеб и молоко своим детям и пожилым родственникам, выкручиваются из ситуации. Торговля, кроме удаленной, сейчас запрещена, мы не нарушаем запретов. На входе в комплекс сидит администратор, никого не пускает внутрь. Покупатели забирают товар самовывозом. И чтобы человек не искал свой заказ, его встречают с табличками.

Продавцов регулярно проверяет полиция: приезжает наряд, смотрят обстановку. Видят, что в ТЦ потушен свет, сидит администратор, у него маски, антисептик. Наряд не находит нарушений и уезжает. По мнению продавцов и арендодателя, жалобы на них могут поступать и от конкурентов.