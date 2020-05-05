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В Алексине на заводе «Тяжпромарматура» произошел пожар

В Алексине на заводе «Тяжпромарматура» произошел пожар

К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня около 4-х часов утра в Алексине на заводе «Тяжпромарматура» в цехе № 7 произошел серьезный пожар.
 
– Сотрудники МЧС сразу же выехали на место происшествия. Пожар был виден на несколько микрорайонов, — такая информация размещена в соцсетях.
 
 
Сообщается, что в результате пожара сильно пострадали оборудование цеха и крыша. По предварительным данным, никто не пострадал, причины происшествия выясняются.
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сегодня, в 14:05 +2
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