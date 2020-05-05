В Алексине на заводе «Тяжпромарматура» произошел пожар

К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили Myslo очевидцы, сегодня около 4-х часов утра в Алексине на заводе «Тяжпромарматура» в цехе № 7 произошел серьезный пожар.

– Сотрудники МЧС сразу же выехали на место происшествия. Пожар был виден на несколько микрорайонов, — такая информация размещена в соцсетях.

Сообщается, что в результате пожара сильно пострадали оборудование цеха и крыша. По предварительным данным, никто не пострадал, причины происшествия выясняются.