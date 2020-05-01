Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 1 мая

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрированы 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 человек работают в столичном регионе, 20 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее.

Детализация по районам:

18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка, за минувшие сутки выздоровели от COVID-19. 5 человек были выписаны из больниц, остальные проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.

Статистика за все время: