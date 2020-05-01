Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 1 мая
На сегодняшний день в регионе заразились новой коронавирусной инфекцией 1047 человек.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрированы 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них 12 человек работают в столичном регионе, 20 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее.
Детализация по районам:
18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка, за минувшие сутки выздоровели от COVID-19. 5 человек были выписаны из больниц, остальные проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.
Статистика за все время:
сегодня, в 10:41, 89 8037 3
вчера, в 23:59, 101 7427 1
вчера, в 23:49, 49 7316 -9
Другие статьи по темам
Место