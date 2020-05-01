В Тульской области зафиксировано 82 новых случая заболевания Covid-19

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18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка, выздоровели.

За минувшие сутки в России подтверждено 7933 случая новой коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 3534 (44,5%) выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Выписано по выздоровлению 1601 человек.

В Тульской области зафиксировано 82 новых случая заболевания.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрированы 82 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов. Из них 12 человек работают в столичном регионе, 20 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее.

18 жителей Тулы, Алексина, Белева и Веневского района, в том числе три ребенка, выздоровели от COVID-19. 5 человек были выписаны из больниц, остальные проходили лечение на дому под наблюдением медицинских работников.

Всего в стране на данный момент зарегистрирован 114 431 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 13 220 человек.

Также за сутки зафиксировано 96 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончалось 1169 человек.