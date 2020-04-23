новости
новости
Регистрация
Сотрудники МЧС продолжают санобработку территорий в Тульской области
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. Монтаж видео: Сергей Стариков

Сотрудники МЧС продолжают санобработку территорий в Тульской области

Дезинфекционные мероприятия проводятся для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Обработка была организована в Туле, Ефремове, Новомосковске и Киреевском районе. Специалисты продезинфицировали общественный транспорт и государственные учреждения. Всего обработка прошла на нескольких объектах, среди которых – остановки, отделение банка, магазины, почтовые отделения и автовокзалы, а также территория тульского Управления Росгвардии.

Сотрудники МЧС также участвуют в мониторинговых проверках по контролю за исполнением ограничительных мероприятий на промышленных и транспортных предприятиях, проведено более двухсот проверок.

Рассылку информационных сообщений проводят четыре мобильных оператора сотовой связи. Также для информирования граждан применяются комплексы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения и Системы информирования населения на транспорте.

Галерея
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 1
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 2
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 3
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 4
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 5
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 6
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 7
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 8
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 9
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 10
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 11
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 12
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 13
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 14
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 15
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 16
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 17
Сотрудники МЧС проводят дезинфекционные работы, Фото: 18
показать все фотографии
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:26 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиспасателисанитарная обработкадезинфекциядезинфекционные работы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Изменения в Указе губернатора Тульской области: кого не касается требование самоизоляции
Изменения в Указе губернатора Тульской области: кого не касается требование самоизоляции
Где в Туле отключат свет 24 апреля
Где в Туле отключат свет 24 апреля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.