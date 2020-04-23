Сотрудники МЧС продолжают санобработку территорий в Тульской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области. Монтаж видео: Сергей Стариков

Обработка была организована в Туле, Ефремове, Новомосковске и Киреевском районе. Специалисты продезинфицировали общественный транспорт и государственные учреждения. Всего обработка прошла на нескольких объектах, среди которых – остановки, отделение банка, магазины, почтовые отделения и автовокзалы, а также территория тульского Управления Росгвардии.

Сотрудники МЧС также участвуют в мониторинговых проверках по контролю за исполнением ограничительных мероприятий на промышленных и транспортных предприятиях, проведено более двухсот проверок.

Рассылку информационных сообщений проводят четыре мобильных оператора сотовой связи. Также для информирования граждан применяются комплексы Общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения и Системы информирования населения на транспорте.