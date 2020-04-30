От коронавируса за сутки выздоровели 16 жителей Тульской области: 6 из них дети

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Из больниц выписали 12 человек, остальные лечились на дому.

Как сообщает региональный оперативный штаб, сегодня в Тульской области от COVID-19 выздоровели 16 жителей Тулы, Белева, Донского, Узловой, а также Ефремовского, Киреевского, Тепло-Огаревского и Щекинского районов.

После получения повторных отрицательных анализов из больниц Тулы и Новомосковска выписаны 12 человек, остальные лечились на дому. Среди выздоровевших — шесть детей.

Напомним, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 92 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Число заразившихся составило 965 человек.