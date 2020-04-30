Какие документы должны иметь при себе граждане, въезжающие в Тульскую область?

Чтобы въехать в регион или выехать за его пределы, а также проехать транзитом через Тульскую область, необходимо иметь цифровой пропуск, паспорт, а для граждан, которые самостоятельно оформляют пропуск для поездки на работу, необходимо иметь справку с работы.

Оформить электронный пропуск можно:

мобильного приложения «Госуслуги СТОП Коронавирус», скачав его в Google Play или App Store и установив на свой телефон. Система предложит заполнить анкету, куда следует ввести личные данные (фамилию, имя, отчество, дату рождения) и указать причину передвижения через границу региона. Заявку через мобильное приложение могут подать только физические лица.

на едином портале государственных услуг РФ propusk.gosuslugi.ru. Заявку могут подать физические и юридические лица (работодатели подают общую заявку на оформление пропусков своим сотрудникам), индивидуальные предприниматели. На сайте также необходимо заполнить анкету с личными данными, указав причину передвижения через границу региона. После завершения оформления система выдаст электронный пропуск в виде QR-кода, который необходимо сохранить на мобильное устройство или распечатать.

Все въезжающие должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Такой порядок действует и для тех, кто проезжает транзитом через Тульскую область.

Работники, самостоятельно оформившие электронный пропуск и пересекающие границу Тульской области, должны иметь справку о месте работы. Сотрудники, у которых разъездной характер работы, прибывающие в Тульскую область, а также следующие через территорию Тульской области, должны иметь соответствующую справку.

При этом гражданам рекомендуется уточнять наличие дополнительных правил и ограничений, связанных с перемещением по территории того субъекта Российской Федерации, где расположен конечный пункт назначения маршрута следования.



