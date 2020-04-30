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Спецоперацией по уничтожению боевиков в Екатеринбурге руководил экс-начальник тульского УФСБ
В Чкаловском районе Екатеринбурга и Арамильском городском округе вводился контртеррористический режим.
В Екатеринбурге в ночь на 30 апреля по местному времени начальник УФСБ России по Свердловской области ввел режим контртеррористической операции. Специальные меры и временные ограничения действовали на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.
Через несколько часов стало известно, что в районе 17-го километра Челябинского тракта силовики ликвидировали трех боевиков. По данным спецслужб, преступники готовились совершить теракт в Екатеринбурге. В ходе обыска у злоумышленников обнаружили самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.
По данным ТАСС, в тексте официального сообщения местного УФСБ указано, что руководство операцией было возложено на начальника УФСБ России по Свердловской области Алексея Зиновьева, который является руководителем оперативного штаба региона.
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