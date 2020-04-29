Количество москвичей, проводящих время в Тульской области, выросло вдвое

Фото из архива Myslo.

Это влияет и на показатели сети – в частности, с 10 марта по 19 апреля москвичи стали использовать почти втрое больше интернета.

Сейчас многие жители Москвы и Московской области предпочитают проводить время и работать удаленно из соседних регионов. Самым популярным направлением стала Центральная Россия – за период с 10 марта по 19 апреля количество столичных гостей здесь выросло в 2,2 раза. При этом совокупное число роумеров увеличилось на треть.

Tele2 проанализировала потребление интернет-трафика жителями столицы в семи областях Центральной России с помощью технологий big data. Для исследования специалисты компании выбрали следующие районы: Тверскую, Калужскую, Владимирскую, Костромскую, Рязанскую, Смоленскую и Тульскую области.

Тверь и Владимир стали самыми комфортными локациями для организации самоизоляции москвичей – число столичных абонентов в этих регионах выросло в 2,2 раза. На второй строчке оказалась Тульская область – здесь количество гостей из Москвы и области увеличилось в 2,16 раза. Это совсем незначительно больше, чем в Калужской области, – там показатель составил 2,15 раза. В Смоленской и Рязанской областях 19 апреля оказалось в два раза больше столичных абонентов, чем за день до объявления пандемии (10 марта). Замыкают рейтинг города и поселки в окрестностях Костромы – здесь прирост роумеров Московского региона составил всего 37%.