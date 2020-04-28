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В Тульской области за сутки 70 новых случаев коронавируса

В Тульской области за сутки 70 новых случаев коронавируса

Число заболевших составило 783.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Болезнь зафиксирована у жителей Тулы, Донского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 23 человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все больные своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Сюжет: Коронавирус
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