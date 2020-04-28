В Тульской области за сутки 70 новых случаев коронавируса
Число заболевших составило 783.
По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 70 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Болезнь зафиксирована у жителей Тулы, Донского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.
Из них 23 человека работают в столичном регионе, 10 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все больные своевременно изолированы.
За последние сутки в России подтверждено 6411 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 40,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 72 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 1110 человек.
Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.