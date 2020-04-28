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За три дня в Тульской области более 14 тысяч водителей нарушили ПДД
Фото из архива Myslo.

За три дня в Тульской области более 14 тысяч водителей нарушили ПДД

На всех нарушителей составлены протоколы.

Как сообщает Тульская Госавтоинспекция, с 24 по 26 апреля на дорогах региона было выявлено 14346 нарушений ПДД. Из них:

  • 13706 водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости движения,
  • 21 водитель — за нарушение требований к перевозке детей,
  • 19 водителей — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,
  • 44 — за тонировку,
  • 46 — за пьяное вождение,
  • 499 административных материалов составлено за иные нарушения ПДД.

Также сообщается, что сотрудники ГИБДД поймали 11 водителей, ранее лишенных прав.

77 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

 

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного нарушения водителя ждет уголовное наказание вплоть до лишения свободы на 2 года.

  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по г. Туле: 32−45−00, 32−45−02.
  • Дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32−32−53, 32−32−54.
  • Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32−38−38.
  • Для связи через мобильное приложение (WhatsApp, Viber): +7−999−374−36−13.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:06 +1
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