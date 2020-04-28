За три дня в Тульской области более 14 тысяч водителей нарушили ПДД

Фото из архива Myslo.

Как сообщает Тульская Госавтоинспекция, с 24 по 26 апреля на дорогах региона было выявлено 14346 нарушений ПДД. Из них:

13706 водителей привлечены к административной ответственности за превышение установленной скорости движения,

21 водитель — за нарушение требований к перевозке детей,

19 водителей — за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения,

44 — за тонировку,

46 — за пьяное вождение,

499 административных материалов составлено за иные нарушения ПДД.

Также сообщается, что сотрудники ГИБДД поймали 11 водителей, ранее лишенных прав.

77 транспортных средств перемещены на специализированную стоянку.

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае повторного нарушения водителя ждет уголовное наказание вплоть до лишения свободы на 2 года.