В Туле от COVID-19 умер 46-летний мужчина

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульском инфекционном госпитале скончался 46-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина был госпитализирован в больницу с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония.

Как сообщает региональный оперативный штаб, в анамнезе больного — тяжелые сопутствующие заболевания. В связи с отсутствием положительной динамики пациента перевезли в инфекционный госпиталь, в ходе лечения переведен на ИВЛ.

На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент умер. Как сообщили Myslo читатели, это случилось 22 апреля.