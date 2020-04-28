Фото из архива Myslo.
В Туле от COVID-19 умер 46-летний мужчина
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульском инфекционном госпитале скончался 46-летний житель Тулы с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина был госпитализирован в больницу с диагнозом двухсторонняя полисегментарная пневмония.
Как сообщает региональный оперативный штаб, в анамнезе больного — тяжелые сопутствующие заболевания. В связи с отсутствием положительной динамики пациента перевезли в инфекционный госпиталь, в ходе лечения переведен на ИВЛ.
На фоне нарастания дыхательной недостаточности пациент умер. Как сообщили Myslo читатели, это случилось 22 апреля.
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