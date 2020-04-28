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В тульские гостиницы заселились более 200 медиков из инфекционных госпиталей
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В тульские гостиницы заселились более 200 медиков из инфекционных госпиталей

Это сотрудники Тульской областной клинической больницы и Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

По инициативе губернатора Алексея Дюмина за счет регионального бюджета для сотрудников инфекционных госпиталей организовано бесплатное проживание в гостиницах. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, медиков готовы принять пять гостиниц в Туле («Лофт», «История», «Империя», «Тулица», «ГД Европейский») и одна — в Щекино («Щекино»).

Сообщается, что такая мера была предпринята, чтобы обезопасить семьи врачей от заражения инфекцией.

В гостиницах медикам предоставляют 3-разовое питание. В них уже заселились порядка 200 медицинских работников. Это сотрудники Тульской областной клинической больницы и Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина.

Сюжет: Коронавирус
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