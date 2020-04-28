Банк России расскажет предпринимателям о льготных кредитах и реструктуризации займов
ЦБ приглашает на бесплатный вебинар.
Банк России проведет вебинар для представителей малого и среднего бизнеса о мерах поддержки предпринимателей и вопросах их реализации в условиях пандемии.
Он состоится 29 апреля в 9.30.
Основные вопросы для обсуждения:
1. Реструктуризация кредитов и займов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, в том числе кредитные каникулы.
2. Программы льготного кредитования для субъектов МСП.
3. Иные меры поддержки субъектов МСП.
Вебинар будет вести Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. На вопросы предпринимателей также ответит Татьяна Илюшникова, заместитель министра Минэкономразвития РФ.
В вебинаре принимают участие президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, президент бизнес-объединения «Деловая Россия» Павел Титов. Они расскажут о наиболее острых проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, и о существующих практиках их решения.
В ходе вебинара предприниматели смогут задавать вопросы, присоединившись к дикуссии через приглашения, направленные бизнес-объединениями.
Трансляция вебинара будет доступна всем желающим на YouTube-канале Банка России.