Банк России расскажет предпринимателям о льготных кредитах и реструктуризации займов

Банк России проведет вебинар для представителей малого и среднего бизнеса о мерах поддержки предпринимателей и вопросах их реализации в условиях пандемии.

Он состоится 29 апреля в 9.30.

Основные вопросы для обсуждения:

1. Реструктуризация кредитов и займов субъектов МСП и индивидуальных предпринимателей, в том числе кредитные каникулы.

2. Программы льготного кредитования для субъектов МСП.

3. Иные меры поддержки субъектов МСП.

Вебинар будет вести Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. На вопросы предпринимателей также ответит Татьяна Илюшникова, заместитель министра Минэкономразвития РФ.

В вебинаре принимают участие президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Александр Калинин, вице-президент Торгово-промышленной палаты Елена Дыбова, президент бизнес-объединения «Деловая Россия» Павел Титов. Они расскажут о наиболее острых проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели, и о существующих практиках их решения.

В ходе вебинара предприниматели смогут задавать вопросы, присоединившись к дикуссии через приглашения, направленные бизнес-объединениями.