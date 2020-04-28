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Погоня в Туле: пассажир вылез на крышу авто, а водитель влетел в светофор
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области и из соцсетей.

Погоня в Туле: пассажир вылез на крышу авто, а водитель влетел в светофор

На нарушителя составили сразу несколько административных протоколов.

Вечером 27 апреля на пересечении пр. Ленина и ул. 9 Мая внимание экипажа ДПС привлек мужчина, который на ходу вылез через люк на крышу автомобиля Honda. Инспекторы включили мигалки и посигналили водителю машины, подавая тем самым сигнал к остановке. Однако нарушитель попытался скрыться, по пути неоднократно совершая выезд на встречку. Стражи порядка начали преследование.
 
 
На пересечении ул. Н. Руднева и ул. Циолковского молодой человек не справился с управлением и врезался в пешеходный светофор, а также металлическое ограждение. 28-летний водитель бросился бежать наутек, но был задержан во дворе одного из домов неподалеку от места происшествия. 
 
 
«На данного водителя было составлено несколько административных материалов: по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения, ст. 12.25 ч. 2 КоАП РФ за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, ст. 12.15 ч. 4 КоАП РФ за выезд на полосу предназначенную для встречного движения и ст. 12.33 КоАП РФ за повреждение технических средств организации дорожного движения. Транспортное средство было помещено на специализированную стоянку», - сообщили Myslo в региональной Гоставтоинспекции. 
 
 
 
 

Госавтоинспекция Тульской области в очередной раз напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. 

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от 1 до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет, либо ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК ДО 2 ЛЕТ с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:43 +10
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