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Тульские приставы приостановили работу башенного крана на Веневском шоссе
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Тульские приставы приостановили работу башенного крана на Веневском шоссе

На стройке были грубо нарушены нормы промышленной безопасности и эксплуатации строительной техники.

Судебными приставами межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Тульской области исполнено решение суда об административном приостановлении деятельности башенного крана за нарушения при эксплуатации.

На стройке, расположенной на Веневском шоссе, в ходе проверки были выявлены нарушения норм и правил в области промышленной безопасности при эксплуатации подъемных сооружений. В частности, на объекте не проведена экспертиза промышленной безопасности техническому устройству, неисправны анемометр, ограничитель передвижения грузовой тележки, ограничитель грузоподъемности и сигнал крана.

Ограждение кранового пути башенного крана не соответствует требованиям проекта производства работ, имеются не огражденные участки, не перекрыт проход работников по опасной зоне, отсутствуют предупреждающие и запрещающие знаки о работе башенного крана.

Всё это создаёт угрозу для жизни и здоровья людей. Постановлением суда работа башенного крана остановлена на три месяца. За это время застройщик обязан устранить выявленные нарушения.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:36 +2
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Место
ТулаВеневское шоссе

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