Почти половина новых случаев заражения туляков коронавирусом связаны с Москвой

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Из 70 новых случаев заражения жителей Тульской области коронавирусом 33 связаны с Москвой. Сообщается, что 23 человека работают в столичном регионе, а 10 человек контактировали с прибывшими оттуда.

Напомним, что в соответствии с указом губернатора Алексея Дюмина все, кто въезжает в наш регион, обязаны самоизолироваться на 14 дней и сообщить о своем прибытии на горячую линию по телефону 8−800−200−71−02 или заполнить форму на сайте covid.tularegion.ru.

На въездах в Тульскую область стоят посты. Подробнее об этом читайте здесь.