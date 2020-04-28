Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 28 апреля
На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 713 случаев COVID-19.
Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за прошедшие сутки в регионе прибавилось 70 заболевших.
Зараженные новой коронавирусной инфекцией есть во всех районах области:
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 11:17, 33 1513 0
сегодня, в 10:53, 44 6068 1
сегодня, в 10:48, 46 7622 0
вчера, в 22:35, 135 5219 -23
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