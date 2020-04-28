Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 28 апреля

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 713 случаев COVID-19.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за прошедшие сутки в регионе прибавилось 70 заболевших. Зараженные новой коронавирусной инфекцией есть во всех районах области: Детализация по населенным пунктам: