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Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 28 апреля

Подтвержденные случаи коронавируса в Тульской области: карта на 28 апреля

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано 713 случаев COVID-19.

Опубликована актуальная карта распространения коронавируса в Тульской области. Напомним, за прошедшие сутки в регионе прибавилось 70 заболевших.

Зараженные новой коронавирусной инфекцией есть во всех районах области:

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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