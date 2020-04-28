новости
новости
Регистрация
В Тульской области водитель пострадал при буксировке грузовика
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

В Тульской области водитель пострадал при буксировке грузовика

Мужчина потерял бдительность и совершил столкновение с тем, кто ему помогал.

Утром 27 апреля в Каменском районе Тульской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.
 
На 77-м километре автодороги «Чернь-Медведки» водитель автобетономесителя CAMC AH5253GJB4 с помощью гибкой сцепки буксировал грузовик Shacman и, предположительно, водитель последнего «потерял бдительность» во время движения.
 
 
«В результате он совершил столкновение с буксирующим автомобилем. В ДТП пострадал водитель грузового автомобиля Shacman», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:12 +1
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДДПСавтоавария
Место
Тульская областьКаменский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почти половина новых случаев заражения туляков коронавирусом связаны с Москвой
Почти половина новых случаев заражения туляков коронавирусом связаны с Москвой
В Туле от COVID-19 умер 46-летний мужчина
В Туле от COVID-19 умер 46-летний мужчина
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.