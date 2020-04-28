В Тульской области водитель пострадал при буксировке грузовика

Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области

Мужчина потерял бдительность и совершил столкновение с тем, кто ему помогал.

Утром 27 апреля в Каменском районе Тульской области произошло ДТП с участием двух грузовиков.

На 77-м километре автодороги «Чернь-Медведки» водитель автобетономесителя CAMC AH5253GJB4 с помощью гибкой сцепки буксировал грузовик Shacman и, предположительно, водитель последнего «потерял бдительность» во время движения.

«В результате он совершил столкновение с буксирующим автомобилем. В ДТП пострадал водитель грузового автомобиля Shacman», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.