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От коронавируса выздоровели 63 жителя Тульской области
Фото из архива Myslo.

От коронавируса выздоровели 63 жителя Тульской области

На лечении остаются более 700 человек.

Сегодня в регионе зарегистрирован еще одни случай выздоровления от COVID-19. Житель Тулы, ребенок, проходил лечение на дому под медицинским наблюдением. У него болезнь протекала в легкой форме.
 
Как сообщает региональный оперативный штаб, за весь период от коронавируса вылечились 63 человека: 33 жителя Тулы, четверо — из поселка Рождествено Заокского района, трое — из поселка Товарковский Богородицкого района, по двое из Новомосковска, Алексина, Донского, Узловой, Ефремова, д. Ямны (ГО Тула), а также по одну из Богородицка, Суворова, Венева, Кимовска, пос. Авангард Алексинского района, пос. Октябрьский, д. Ивановка Куркинского района, с. Паховомо Заокского района, д. Черная Грязь Киреевского района, д. Ушакова Узловского района и Куркино.
 
Кстати, трое выздоровевших в интервью Myslo рассказали, как побороли болезнь. История 42-летнего туляка здесь, тулячки — здесь.
Сюжет: Коронавирус
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