Вылечившийся от коронавируса туляк о болезни: «Восемь дней мое состояние только ухудшалось»

Туляк: "Коронавирус отступил, я очень рад!"

Мужчина рассказал, как боролся с коронавирусной инфекцией и как ее победил. Правда, ещё предстоит справиться с двусторонней пневмонией.

42-летний Андрей победил коронавирус. 15 апреля его выписали из больницы спустя 18 дней лечения. В интервью корреспонденту Myslo туляк рассказал, как сражался с болезнью.

- Скорее всего я заразился 22 марта при контакте с родственниками, которые вернулись из Андорры. Когда у них подтвердился коронавирус, медики сразу же взяли анализы и у меня. Конечно, я самоизолировался, сидел дома и ждал. Через три дня тест показал условно-положительный результат.

Инкубационный период болезни составил примерно 6 дней — 28 числа скорая помощь меня госпитализировала в Тульскую областную клиническую больницу. Поместили в полностью изолированный бокс и сделали второй тест. Он тоже оказался положительным, — рассказал Андрей.

По словам мужчины, коронавирус для него не стал неожиданностью, т.к. у родственников был подтвержденный диагноз.

- Я в принципе уже себя к этому подготовил.

Понимал, что вирус, попадая в организм, ищет слабые места. У меня это легкие — несколько раз была пневмония, я также перенес серьезную операцию на поджелудочной.

И меня это всё больше всего настораживало. Самый главный вопрос был в том, какой сложности у меня будет коронавирус, — рассуждает туляк.

Болезнь дала о себе знать примерно через пару часов после приезда в больницу. У Андрея резко поднялась температура до 39,5, проявились сильный кашель, головные боли.

- Через небольшой промежуток времени появилась кровь в легких. Мое состояние сильно ухудшилось. Первые пять дней мне сбивали температуру, лечили воспаление легких, давали противовирусные препараты. На шестой день лечение изменилось — назначили другие лекарства, в том числе и противомалярийное средство.

Туляк рассказывает, что первые восемь дней его состояние только ухудшалось. Ко всем прочим симптомам добавилась сильная рвота. В какие-то моменты перестало хватать воздуха.

- Врачи приняли решение перевести меня на кислородную поддержку в другой изолированный бокс. Раз пять-шесть в день мне измеряли уровень кислорода. Мое состояние в целом оценивалось как средней тяжести.

Как оказалось, это был пик болезни. Коронавирус начал потихоньку отступать. Температура была уже в районе 37,2 — 37,5.

- На девятый день пошло выздоровление. Иногда были всплески высокой температуры, но больше такого треша не было… Дальше мне оставалось ждать результаты трех тестов на коронавирус. Они оказались отрицательными, а значит коронавируса у меня больше не было, чему я несказанно рад! На 18-й день меня выписали из инфекционного отделения, сейчас я продолжаю лечение дома — от пневмонии. Для этого уже не нужно находиться в стационарном отделении, — говорит Андрей. К слову, за всё время нахождения в больнице мужчина похудел на 10 кг.

Что касается условий в больнице, туляк говорит, что «всё было на высочайшем уровне. Врачи и медсестры справлялись. Лекарства все были, питание было отличное».

Совет для туляков от Андрея такой:

- Надо изолироваться, стараться меньше использовать контакты, пользуйтесь антисептиками, мойте руки, следите за гигиеной! Будьте очень аккуратными, поскольку вирус точно передается воздушно-капельным путем. У меня с родственниками никаких тактильных контактов не было. Так что лучше носить маски.

К слову, родственники Андрея перенесли коронавирус легко и были раньше него выписаны из больницы.

- Еще раз хочу сказать огромное спасибо врачам, медсестрам и санитарочкам Тульской областной клинической больницы! Им сейчас очень тяжело, но они отлично справляются в это непростое время.