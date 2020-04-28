В Тульской области к празднованию Великой Победы проведут более 100 виртуальных мероприятий

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Всего подготовлено более 100 виртуальных мероприятий в федеральных, региональных и муниципальных учреждениях культуры, образования и молодежной политики. Подробная афиша будет размещена на сайте проекта «Живи и помни», сайте министерства культуры Тульской области.

А пока делимся онлайн-акциями, которые пройдут на территории региона, приуроченные к юбилею Великой Победы.

С 25 апреля стартовал проект «Живи и помни». На сайте созданы новые разделы, появился фото- и видеобанк, выложены солдатские письма и дневники.

Федеральный проект «Памяти героев» расскажет о туляках, сражавшихся в годы Великой Отечественной. На сайте проекта «Живи и помни» уже размещено 81 видео о войне, информация о 380 героях и полных кавалерах боевой Славы.

В регионе пройдет акция «Георгиевская ленточка». Ленты будут распространять в магазинах и аптеках. Также их будут класть в продуктовые наборы, которые по инициативе Губернатора Алексея Дюмина формируются для граждан наиболее уязвимых категорий. Все желающие могут разместить ленту на своих окнах и балконах.

В рамках акции «Поздравь народ с Победой» ветераны войны поздравят земляков с праздником. Для участия родственники ветеранов могут выложить видеозапись в социальных сетях с хэштегами #Поздравь_Народ_с_Победой и #нашапобеда71 с 7 по 9 мая.

В социальных сетях будет организован федеральный проект «РиоРита – радость Победы»: с 1 по 7 мая пройдут мастер-классы по танцам военных лет, а 8 и 9 мая можно выложить собственное видео с хештегами #РиоРитаРадостьПобеды и #нашапобеда71.

Все желающие смогут стать участниками акции «Синий платочек» (#СинийПлаточек, #нашапобеда71). Для этого необходимо записать на видео танец или исполнение одноименной песни.

В предпраздничные дни будут подведены итоги конкурсов на приз Губернатора #играйгармоньдома71 и #своимируками71. Жители области выкладывают свои композиции и работы в социальных сетях. Сейчас идет народное голосование.

Благодаря онлайн-акции «Кино Великой Победы» можно будет посмотреть военные ленты фонда «Мосфильма» на платформе киностудии с обсуждением в группе ретрокинотеатра «Майский» соцсети «Вконтакте».

Региональный проект #ВЕЛИКАЯ_ПОБЕДА_71 (#Нашапобеда71) стартовал 25 марта и объединил ряд акций. В рамках проекта в социальных сетях проводятся: творческий марафон «Читаем о войне» (#читаемовойне), акция «Споемте, друзья!» (#поемвместе), акция любительского музыкального творчества #расцветали_яблони_и_груши_71, фотопроект о мемориалах и воинских захоронениях #горит_огонь_победы_71, военные истории из газет «Герой газетной полосы», акция по размещению в соцсетях информации о погибших солдатах #победа_это_вы_71.

Центр одаренных детей «Мастерская талантов» проводит конкурс творческих работ в различных жанрах среди воспитанников детских школ искусств «Победа глазами детей». Подробнее на сайте в разделе «Конкурсы».

Напомним, 9 мая 2020 года «Бессмертный полк» по всей Тульской области остается дома. Координатор шествия Елена Гребнева предложила всем желающим выйти с портретом или фотографией своего героя на балкон или подойти к окну и СПЕТЬ ВЕТЕРАНУ песню «День Победы».