Компания «МСК-НТ» продолжает дезинфицировать мусоровозы и контейнеры от COVID-19

Регоператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» усилил работу по дезинфекции контейнеров и специализированной техники, которая осуществляет вывоз отходов.

16 марта губернатор Алексей Дюмин подписал Указ о дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области.

Региональный оператор по обращению с ТКО «МСК-НТ» усилил работу по дезинфекции контейнеров и специализированной техники, которая осуществляет вывоз отходов. Дополнительные профилактические мероприятия проводятся для повышения уровня безопасности жителей и сотрудников во время пандемии.

По действующему СанПиНу обработка контейнеров должна проводиться в летний период с периодичностью один раз в десять дней. По рекомендации министерства природных ресурсов и экологии Тульской области дополнительные мероприятия по санитарной обработке контейнеров и бункеров уже проводятся с периодичностью раз в десять дней.

Утверждён более плотный график санитарной обработки специализированной техники регионального оператора. Обработка кузова и салона техники проводится специальными средствами.

Все сотрудники филиала ООО «МСК-НТ» соблюдают гигиену и правила профилактики, они обеспечены всеми необходимыми средствами защиты. Стоит отметить, что водители и грузчики допускаются на смену только в спецодежде, перчатках и масках. В начале и конце рабочего дня каждый из работников проходит температурный контроль.

Обращаем внимание жителей на то, что во время пандемии участились случаи складирования строительных отходов, веток, автомобильных шин, не относящихся к ТКО, на контейнерных площадках и в местах накопления, что недопустимо.

По действующему законодательству данные отходы должны вывозиться с помощью отдельного договора или с привлечением специализированной организации. Отметим, контейнерные площадки предназначены только для складирования отходов из жилых помещений.

По вопросу вывоза веток, строительных отходов можно обратиться по телефонам – 8 (910) 075 19-85; 8 (910) 150 28-15; 8 (910) 075 27-24.