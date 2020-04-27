Тульских суворовцев отпустят домой досрочно

Фото из архива Myslo

С 28 апреля воспитанники суворовского училища уйдут на внеплановые каникулы.

Как стало известно Myslo, 28 апреля родителям воспитанников Тульского суворовского училища рекомендовано забрать детей домой в связи с досрочным окончанием учебного года.

Сегодня, 27 апреля, Министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в вузах и довузовских образовательных учреждениях Минобороны. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Теперь суворовцы вернуться в училище только в конце августа. А о процедуре сдачи основного государственного экзамена суворовцами пока неизвестно.

Напомним, с 17 марта в Тульском суворовском училище объявили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Ученикам отменили весенние каникулы, также под запретом оказались все посещения и любые выходы в город.