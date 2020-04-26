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Тульская область – в числе самых загрязненных от Чернобыльской катастрофы
ЧАЭС, 1986

Тульская область – в числе самых загрязненных от Чернобыльской катастрофы

Со времени катастрофы на Чернобыльской АЭС миновало 34 года.

26 апреля — День участников ликвидации радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. По сообщению МЧС России, в настоящее время в стране проживает более 1,7 млн человек, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, из них:

  • 125 тыс. человек, принимавших участие в 1986-1990 годах в работах по ликвидации последствий этой катастрофы;
  • более 1,5 млн человек, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях, либо переселившихся с этих территорий на новое место жительства.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ, на территории которых проживали более 3 млн человек. Радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 млн га сельхозугодий и около миллиона га земель лесного фонда РФ.

Наиболее загрязненными территориями являются Брянская (загрязнено 12,1 тысячи кв. км территории), Калужская (4,9 тысячи кв. км), Тульская (11,6 тысячи кв. км) и Орловская области (8,9 тысячи кв. км), – пишет РИА.
 

В МЧС РФ сообщают, что меры соцподдержки предоставляются населению на основании соответствующих удостоверений, выдачу которых организует МЧС России. В 2019 году выдано более 10 тыс. таких удостоверений, в том числе получили удостоверения 9 тыс. граждан, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения либо выехавших из них, еще 1,4 тыс. получили удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.

МЧС России совместно с Министерствами здравоохранения России и Беларуси с 2016 года реализует мероприятие Союзного государства «Оказание комплексной медицинской помощи отдельным категориям граждан Беларуси и России, подвергшихся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». За 4 года комплексную медицинскую помощь за счет средств бюджета Союзного государства получили более 4,4 тыс. пострадавших россиян, проживающих на территориях 40 субъектов Российской Федерации. В текущем году медпомощь получат еще более 900 наших сограждан.

 
 
Катастрофа на украинской Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. В ликвидации последствий аварии приняли участие около 200 тысяч россиян, в том числе туляки.
 
О них мы писали в специальном сюжете «Туляки и Чернобыль».
 
 
 

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:49 +4
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