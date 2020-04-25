Заболевшие коронавирусом заключенные содержатся в больнице колонии в центре Тулы

В ведомстве сообщили, что случаи заболевания были выявлены в рамках профилактического обследования подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

В пресс-службе УФСИН России по Тульской области прокомментировали информацию о выявленных случаях заболевания среди контингента, содержащегося в колонии.

«В рамках профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, все лица, имеющие признаки ОРВИ, обследуются на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции», – сообщили в ведомстве.

На сегодняшний день признаки заболевания выявлены у 11 человек, которые находятся в исправительной колонии №2, что на улице Мориса Тореза в Туле. Диагноз подтвержден тестами на коронавирусную инфекцию.

«Все пациенты находятся под постоянным наблюдением врачей в больнице ФКУЗ МСЧ-71 ФСИН России. Заболевание у них протекает бессимптомно или в легкой форме. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», – уточнили в ведомстве.

Отмечается, что контактировавшие с заболевшими люди изолированы, у них взяли анализ на коронавирус. Все они также находятся под наблюдением медработников.

В целях профилактики во всех учреждениях и на прилегающих к ним территории проводят дезинфекцию всех помещений.