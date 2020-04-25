новости
новости
Регистрация
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель»

На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель»

Огонь почти полностью уничтожил кабину грузовика.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 25 апреля напротив дома №181 на улице Кутузова в Туле перед поворотом на Епифанское шоссе загорелась грузовая «Газель». 

По словам водителя, во время движения грузовика из-под двигателя внезапно начал валить дым. Он остановится и успел выскочить на улицу. 

В моменту приезда пожарных кабина была объята пламенем.

В результате происшествия никто не пострадал.

На момент публикации новости на месте пожара наблюдается незначительное затруднение движения.

Галерея
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 1
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 2
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 3
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 4
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 5
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 6
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 7
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 8
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 9
На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель», Фото: 10
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 14:49 +3
Другие статьи по темам
Событие
сгорела машинаДТП
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Заболевшие коронавирусом заключенные содержатся в больнице колонии в центре Тулы
Заболевшие коронавирусом заключенные содержатся в больнице колонии в центре Тулы
Бездомным животным нужна наша помощь
Бездомным животным нужна наша помощь
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.