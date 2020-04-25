На улице Кутузова в Туле внезапно загорелась «Газель»
Огонь почти полностью уничтожил кабину грузовика.
Как сообщает корреспондент Myslo, днем 25 апреля напротив дома №181 на улице Кутузова в Туле перед поворотом на Епифанское шоссе загорелась грузовая «Газель».
По словам водителя, во время движения грузовика из-под двигателя внезапно начал валить дым. Он остановится и успел выскочить на улицу.
В моменту приезда пожарных кабина была объята пламенем.
В результате происшествия никто не пострадал.
На момент публикации новости на месте пожара наблюдается незначительное затруднение движения.
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