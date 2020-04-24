Яснополянский театр танца «Элегия» отмечает 30-летие

Фото предоставлены пресс-службой музея «Ясная Поляна».

Театр танца «Элегия» появился в 1990 году в Щекино на базе Центра детского творчества. Он стал преемником другого, театрального, проекта бессменного руководителя «Элегии» Натальи Михно. Первые воспитанники «Элегии» поначалу обучались классической хореографии, классическому танцу и актерскому мастерству.



Наталья Михно.

В 2000-е годы студия вышла на всероссийский и даже международный уровень — ее участники начали добиваться первых побед. Сегодня у воспитанников «Элегии» более 100 медалей, дипломы лауреатов и победителей региональных, российских и международных чемпионатов и конкурсов.



В 2015 году студия перебралась в Дом культуры «Ясная Поляна», получив большое пространство для репетиций и выступлений. Эти пять лет для «Элегии» стали временем самосовершенствования и постижения новых творческих путей.

- Если бы меня спросили 10 лет назад, что для вас танец, я бы сказала, в первую очередь, труд. Сейчас — возможность быть собой», — говорит художественный руководитель театра Наталья Михно. — Сегодня мне важно, что я могу быть полезна моим ученикам, и за это я очень благодарна. Мне интересна личность ребенка во всех ее проявлениях.

Спустя 30 лет непрекращающейся работы «Элегия» — это большая семья из почти 300 воспитанников. Многие стали спортсменами, врачами, некоторые танцуют до сих пор — педагогический состав «Элегии» почти полностью состоит из выпускников прошлых лет.



Сейчас в «Элегии» занимается 50 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Они учатся классической и современной хореографии, танцу джаз-модерн, постигают пантомиму, актерское мастерство, партнеринг — все то, что помогает лучше понимать свое тело и себя.



Несмотря на вынужденный перерыв в работе театра, его участники не теряют оптимизма — продолжают заниматься дома и планируют юбилейный концерт, в котором примут участие ученики разных лет.

- Мы обязательно отметим наше 30-летие, пусть и немного позже. С выпускниками разных лет мы готовим спектакль «Двое на земле». Выступят все — от самых маленьких и хрупких воспитанников, до сильных состоявшихся танцоров. Это будет «Элегия» во всем ее многообразии, — говорит Наталья Михно.