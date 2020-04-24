новости
новости
Регистрация
Яснополянский театр танца «Элегия» отмечает 30-летие
Фото предоставлены пресс-службой музея «Ясная Поляна».

Яснополянский театр танца «Элегия» отмечает 30-летие

25 апреля яснополянский театр танца «Элегия» и одноименная хореографическая студия отметит свой 30-летний юбилей.

Театр танца «Элегия» появился в 1990 году в Щекино на базе Центра детского творчества. Он стал преемником другого, театрального, проекта бессменного руководителя «Элегии» Натальи Михно. Первые воспитанники «Элегии» поначалу обучались классической хореографии, классическому танцу и актерскому мастерству.


Наталья Михно.

В 2000-е годы студия вышла на всероссийский и даже международный уровень — ее участники начали добиваться первых побед. Сегодня у воспитанников «Элегии» более 100 медалей, дипломы лауреатов и победителей региональных, российских и международных чемпионатов и конкурсов.

 


В 2015 году студия перебралась в Дом культуры «Ясная Поляна», получив большое пространство для репетиций и выступлений. Эти пять лет для «Элегии» стали временем самосовершенствования и постижения новых творческих путей.

- Если бы меня спросили 10 лет назад, что для вас танец, я бы сказала, в первую очередь, труд. Сейчас — возможность быть собой», — говорит художественный руководитель театра Наталья Михно. — Сегодня мне важно, что я могу быть полезна моим ученикам, и за это я очень благодарна. Мне интересна личность ребенка во всех ее проявлениях.

Спустя 30 лет непрекращающейся работы «Элегия» — это большая семья из почти 300 воспитанников. Многие стали спортсменами, врачами, некоторые танцуют до сих пор — педагогический состав «Элегии» почти полностью состоит из выпускников прошлых лет.

 


Сейчас в «Элегии» занимается 50 детей в возрасте от 3 до 16 лет. Они учатся классической и современной хореографии, танцу джаз-модерн, постигают пантомиму, актерское мастерство, партнеринг — все то, что помогает лучше понимать свое тело и себя.

 


Несмотря на вынужденный перерыв в работе театра, его участники не теряют оптимизма — продолжают заниматься дома и планируют юбилейный концерт, в котором примут участие ученики разных лет.

- Мы обязательно отметим наше 30-летие, пусть и немного позже. С выпускниками разных лет мы готовим спектакль «Двое на земле». Выступят все — от самых маленьких и хрупких воспитанников, до сильных состоявшихся танцоров. Это будет «Элегия» во всем ее многообразии, — говорит Наталья Михно.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 17:30 +2
Другие статьи по темам
Событие
театр танца Элегиятанецвыступлениеуспеххореография
Люди
Наталья Михно
Место
ТулаТульская областьДК Ясная Поляна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ВОЗ: Нет гарантии, что выздоровление после COVID-19 не заболеют вновь
ВОЗ: Нет гарантии, что выздоровление после COVID-19 не заболеют вновь
Заболевшие коронавирусом заключенные содержатся в больнице колонии в центре Тулы
Заболевшие коронавирусом заключенные содержатся в больнице колонии в центре Тулы
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.