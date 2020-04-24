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Бездомным животным нужна наша помощь

Бездомным животным нужна наша помощь

Волонтерам нечем оплачивать передержки и не на что покупать корм.

Сложная ситуация в мире коснулась и животных, которые находятся на передержках у волонтеров. Им нужно оплачивать передержки и покупать корм. Волонтер Юлия Пялова уже больше месяца не работает, ее отправили в неоплачиваемый отпуск на время самоизоляции, накопились большие долги. И мы обращаемся за помощью к тулякам. Нужны деньги на оплату передержки и корма. Это тот случай, когда помогут даже 50 или 100 рублей.

На кураторстве у Юли сейчас больше 30 кошек и три собаки. Мы расскажем, кому из животных сейчас нужны деньги.

 

Передержка и корм для шести кошек: Боцмана, Моргана, Фокса, Марты, Буси и Гоши. Им нужно оплатить аренду комнаты, в которой они живут на передержке, и купить корм.

За аренду комнаты нужно в начале мая заплатить 5600 руб. Сухой корм на всех на месяц стоит 5200 руб. Сейчас по акции — 4690 руб. В этой комнате живут коты и кошки, у которых были проблемы с пищеварением и травмы, поэтому они едят Pro Plan для стерилизованных кошек.

Каждый кот еще съедает в день по 1-2 пачки влажного корма Felix. Это еще 3500 руб. в месяц. Без него коты уже не могут, просят, начинают мяукать. Соседи не рады такому, а терять передержку нельзя.

Плюс этим котам нужны препараты от паразитов. В таком кошачьем общежитии без этого никак. То есть в следующем месяце, чтобы прожить этим хвостам, нужно минимум 13 790 руб. А денег нет. ((

Финансовые отчет и подробности здесь.

Пометка: «на передержку».

 

Кошки из московской квартиры, у которых умерла хозяйка. Кошек было 14. 10 животных забрали московские волонтеры, одна кошка нашла дом.  Трое — Кай, Мила и Марго – пока на платных передержках.

Передержка Кая стоит 2000 руб., Милы и Марго – по 1500 руб. плюс корм. У Милы цистит, и ей нужно лечение, а у Кая больной глаз. Ему предстоит операция, которая стоит около 5 тысяч рублей.

Плюс к этому в их теме есть задолженность – чуть больше трех тысяч рублей. Финансовый отчет и история здесь.

Пометка: «кошкам из Вешняки».

 

Кошки из «адской» квартиры в центре Тулы. Их было 16. 10 кошек нашли дом, но шестеро пока еще в поисках. 

За их передержку нужно платить 5600 руб. в месяц. Они едят дешевый корм Tasty. Он стоит около 1200 руб., и нужно два мешка в месяц плюс по одному пакетику влажного Felix.

В их теме уже минус 2576 руб. Подробности и финансовый отчет здесь.

Пометка: «кошкам из ада».

 

Муся — инвалид. Она живет на передержке с очень хорошим уходом за 6000 рублей в месяц. Кроме этого ей нужен особый лечебный сухой корм Hills Kidney Сare K/D. Её историю можно посмотреть здесь: https://m.vk.com/topic-28158136_39634101.

Сейчас в теме Муси долг уже 7 386 руб. Это без оплаты нового месяца и покупки корма.

Пометка: «для Муси».

 

Собаки находятся на передержках за корм. Мешка корма за 2300 рублей хватает на месяц для одной собаки. На фото Амур и Тима.

Финансовый отчет и подробности здесь. Пометка: «собакам на корм».

 

Всем этим животным нужна наша помощь! Помочь можно кормами, которых указаны в посте. Чтобы передать их, свяжитесь с волонтером Юлией по тел. 8-953-971-13-28.

Финансовую помощь можно перевести на карту СБ 4276 6600 1980 2123 (получатель: Юлия Анатольевна П.). Отчеты о полученных средствах будут в темах, указанных в посте. Если вы хотите помочь конкретному животному, делайте пометку, указанную в описании.

Даже 50 рублей могут спасти жизнь и дать шанс этим животным дождаться дома на теплой передержке с полной миской.

И не забывайте, все эти животные ищут дом. Присмотритесь, может, вы захотите приютить кого-то из них.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 14:36 +19
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