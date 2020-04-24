Ищем работу в Туле: Список вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей
Рассказываем, каким специалистам обещают такие деньги.
Центр занятости опубликовал список актуальных вакансий в Туле, на которые в настоящее время требуются специалисты. Отметим, что одной из самых низкооплачиваемых профессий, судя по перечню, являются дворники. За пятидневную рабочую неделю им обещают 12200 руб. За такую же зарплату предлагают работать и инструкторам по физической культуре в одном из центров образования.
Самый высокий заработок — 90 тысяч рублей в месяц — предлагают программистам 1С в одной из тульских организаций.
Должности, на которых обещают высокую зарплату.
От 50 тыс. до 60 тыс. рублей:
- бухгалтер,
- заместитель главного бухгалтера,
- ведущий инженер по АСУ,
- ведущий инженер-конструктор,
- газорезчик,
- инженер-механик,
- заместитель начальника ДЦ по электрохозяйству,
- оператор автобетононасоса,
- монтажник наружных трубопроводов 5 разряда,
- инженер-программист 2 категории,
- начальник отдела оценки
- начальник технического отдела ПГС,
- начальник отдела агентских продаж,
- оператор станка с ЧПУ,
- провизор,
- слесарь механосборочных работ 4 — 6 разряда,
- фрезеровщик.
От 60 тыс. до 90 тыс. рублей:
- ведущий инженер-технолог,
- водитель-экспедитор кат. «Е»,
- заместитель директора в МФЦ,
- заместитель директора по производству,
- заместитель начальника конструкторско-технологического отдела,
- сервисный инженер-электрик,
- инженер пуско-наладочных работ, сервисный инженер,
- модельщик по деревянным моделям,
- специалист по работе с ключевыми клиентами,
- программист 1С.
И, конечно, Тульская область остро нуждается во врачах различных специальностей – им готовы платить 250 тысяч рублей в месяц.
Подробнее со списком вакансий и требованиям к ним можно ознакомиться на сайте Центра занятости здесь.
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