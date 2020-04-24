новости
новости
Регистрация
Ищем работу в Туле: Список вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей

Ищем работу в Туле: Список вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей

Рассказываем, каким специалистам обещают такие деньги.

Центр занятости опубликовал список актуальных вакансий в Туле, на которые в настоящее время требуются специалисты. Отметим, что одной из самых низкооплачиваемых профессий, судя по перечню, являются дворники. За пятидневную рабочую неделю им обещают 12200 руб. За такую же зарплату предлагают работать и инструкторам по физической культуре в одном из центров образования.

Самый высокий заработок — 90 тысяч рублей в месяц — предлагают программистам 1С в одной из тульских организаций.

 

Должности, на которых обещают высокую зарплату.

От 50 тыс. до 60 тыс. рублей:

  • бухгалтер,
  • заместитель главного бухгалтера,
  • ведущий инженер по АСУ,
  • ведущий инженер-конструктор,
  • газорезчик,
  • инженер-механик,
  • заместитель начальника ДЦ по электрохозяйству,
  • оператор автобетононасоса,
  • монтажник наружных трубопроводов 5 разряда,
  • инженер-программист 2 категории,
  • начальник отдела оценки
  • начальник технического отдела ПГС,
  • начальник отдела агентских продаж,
  • оператор станка с ЧПУ,
  • провизор,
  • слесарь механосборочных работ 4 — 6 разряда,
  • фрезеровщик.

От 60 тыс. до 90 тыс. рублей:

  • ведущий инженер-технолог,
  • водитель-экспедитор кат. «Е»,
  • заместитель директора в МФЦ,
  • заместитель директора по производству,
  • заместитель начальника конструкторско-технологического отдела,
  • сервисный инженер-электрик,
  • инженер пуско-наладочных работ, сервисный инженер,
  • модельщик по деревянным моделям,
  • специалист по работе с ключевыми клиентами,
  • программист 1С.

И, конечно, Тульская область остро нуждается во врачах различных специальностей – им готовы платить 250 тысяч рублей в месяц.

Подробнее со списком вакансий и требованиям к ним можно ознакомиться на сайте Центра занятости здесь.

Опрос

Какую заработную плату вы получаете?

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 19:05 −8
Другие статьи по темам
Событие
поиск работытрудоустройство
Место
Тула
Прочее
вакансиицентр занятостизарплата

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы из каршеринговой иномарки украли магнитолу
В центре Тулы из каршеринговой иномарки украли магнитолу
Тульским предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды земли
Тульским предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды земли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.