Ищем работу в Туле: Список вакансий с зарплатой более 50 тысяч рублей

Центр занятости опубликовал список актуальных вакансий в Туле, на которые в настоящее время требуются специалисты. Отметим, что одной из самых низкооплачиваемых профессий, судя по перечню, являются дворники. За пятидневную рабочую неделю им обещают 12200 руб. За такую же зарплату предлагают работать и инструкторам по физической культуре в одном из центров образования.

Самый высокий заработок — 90 тысяч рублей в месяц — предлагают программистам 1С в одной из тульских организаций.

Должности, на которых обещают высокую зарплату.

От 50 тыс. до 60 тыс. рублей:

бухгалтер,

заместитель главного бухгалтера,

ведущий инженер по АСУ,

ведущий инженер-конструктор,

газорезчик,

инженер-механик,

заместитель начальника ДЦ по электрохозяйству,

оператор автобетононасоса,

монтажник наружных трубопроводов 5 разряда,

инженер-программист 2 категории,

начальник отдела оценки

начальник технического отдела ПГС,

начальник отдела агентских продаж,

оператор станка с ЧПУ,

провизор,

слесарь механосборочных работ 4 — 6 разряда,

фрезеровщик.

От 60 тыс. до 90 тыс. рублей:

ведущий инженер-технолог,

водитель-экспедитор кат. «Е»,

заместитель директора в МФЦ,

заместитель директора по производству,

заместитель начальника конструкторско-технологического отдела,

сервисный инженер-электрик,

инженер пуско-наладочных работ, сервисный инженер,

модельщик по деревянным моделям,

специалист по работе с ключевыми клиентами,

программист 1С.

И, конечно, Тульская область остро нуждается во врачах различных специальностей – им готовы платить 250 тысяч рублей в месяц.

Подробнее со списком вакансий и требованиям к ним можно ознакомиться на сайте Центра занятости здесь.

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