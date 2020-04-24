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Тульским предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды земли

Тульским предпринимателям дадут отсрочку по оплате аренды земли

Это позволит поддержать хозяйствующие субъекты, пострадавшие от ограничений, действующих в режиме повышенной готовности.

Алексей Дюмин подписал региональный закон «О регулировании вопросов определения размера арендной платы по договорам аренды земельных участков, расположенных на территории Тульской области, в 2020 году».

Документ позволяет определять размер арендной платы по договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности области и города. В течение 30 дней со дня обращения арендаторов, арендодатель обязан заключить допсоглашение, предусматривающее отсрочку арендных платежей. Их размер может быть изменён по соглашению сторон.

Эри нормы распространяются на правоотношения, начавшиеся до введения в регионе режима повышенной готовности. Правительство Тульской области сможет устанавливать дополнительные условия отсрочки, не ущемляющие права арендатора.

Эти меры позволят поддержать хозяйствующие субъекты, наиболее пострадавшие от режима повышенной готовности, действующего на территории Тульской области.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 −2
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Люди
Алексей Дюмин
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Тульская область

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